Hörl/Horst im EM-Viertelfinale out

Die Tschechen spielten fast fehlerlos und den Sieg trocken heim. Mit Robin Seidl/Philipp Waller ist noch ein rot-weiß-rotes Duo im Rennen, um 13.45 Uhr geht es gegen die Polen Michal Bryl/Bartosz Losiak, die Sieger treffen auf Perusic/Schweiner.

"Es war extrem schwer, sie haben sensationell gespielt", sagte der 39-jährige Horst nach dem Out bei seiner 16. EM im ORF-Interview. "Wir waren nicht so schlecht, bis auf den Start. Aber wir haben nie wirklich Zugriff gehabt. Egal, was wir gemacht haben, sie haben eine Antwort gehabt." Enttäuscht war auch Hörl, er strich allerdings auch das generelle Abschneiden heraus. "Grundsätzlich bin ich zufrieden, wie wir uns da präsentiert haben." Horst stimmte da ein, das Duo spielt heuer seine erste Saison: "Wenn man das ganze Bild sieht, ist es schon sensationell, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind wie auch schon in Gstaad."