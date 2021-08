Schützenhöfer/Plesiutschnig noch nicht weiter .

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien den direkten Achtelfinal-Einzug verpasst. Das österreichische Nummer-eins-Duo unterlag am Mittwochabend bei Flutlicht am Wiener Heumarkt den ukrainischen Zwillingsschwestern Inna Machno/Iryna Machno knapp 1:2 (-17,17,-13) und muss trotz eines 2:1-Auftaktsieges in der Gruppe gegen Michala Kvapilova/Martina Williams aus Tschechien in die Zwischenrunde am Donnerstag.