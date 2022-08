Beachvolleyball Österreichs Männer beim Beach-Nations-Cup im Halbfinale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Gute Stimmung trotz großer Hitze Foto: APA/EXPA/JFK

A uch die österreichischen Beach-Volleyball-Männer haben beim europäischen Nations Cup in Wien über den Umweg Zwischenrunde das Halbfinale erreicht. Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller besiegten Polen am Freitag bei großer Hitze im vollen Stadion am Heumarkt 2:0. Im Halbfinale am Samstag treffen sie auf Italien. Das andere Semifinale des neuen Acht-Nationen-Turniers bestreiten Norwegen und die Niederlande.