Im Viertelfinale am Samstag treffen sie auf die US-Amerikaner Patterson/Slick. Für Martin Ermacora/Moritz Pristauz kam in der Olympiastadt von 2020 hingegen im Achtelfinale das Aus, das direkt in die Runde der letzten 16 eingezogene Duo unterlag den Deutschen Betzien/Erdmann knapp 1:2 (-21,16,-13). Sieglos in der Gruppenphase ausgeschieden sind Anja Dörfler/Stephanie Wiesmeyr, im zweiten Match verloren sie gegen die Chinesinnen Wang Xinxin/Zeng Jinjin 0:2 (-18,-10).