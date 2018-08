Im Anschluss bestritten Clemens Doppler/Alexander Horst eine weitere am Vortag wegen des Unwetters ausgefallene Vorrundenpartie. Die Vizeweltmeister würden mit einem Erfolg gegen Cherif Younousse/Ahmed Tijan (KAT) als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale am Samstag kommen. Verlieren sie ihre zweites Pool-Match, müssen sie wie Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller am Freitagnachmittag in der Zwischenrunde. Jörg Wutzl/Simon Frühbauer waren bereits am Donnerstag sieglos gescheitert.