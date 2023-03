Ermittlung "Bedenklicher Todesfall": Mann in Wien aus Fenster gestürzt

Mitbewohner des Mannes vorläufig festgenommen Foto: APA

E in 26-Jähriger ist am Freitag gegen 22.00 Uhr in Wien-Alsergrund unter ungeklärten Umständen aus dem Fenster seiner Wohnung in Wien-Alsergrund gestürzt und gestorben. Die Polizei stuft den Vorfall als "bedenklichen Todesfall" ein und hat Ermittlungen aufgenommen. Der 28-jährige Mitbewohner wurde festgenommen. "Er gab an, dass der 26-Jährige Marihuana und LSD konsumiert hatte und selbst aus dem Fenster gesprungen sei", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA.