Stillen in der Öffentlichkeit noch immer problematisch

Werbung

Das Hauptmotiv für das Stillen ist bei 94,3 Prozent, die Gesundheit ihres Kindes zu fördern. Weil es die Bindung zwischen Mutter und Kind begünstigt, nannten 76,5 Prozent. Und "weil man Muttermilch immer dabei hat" war für 76,1 Prozent ein Mitgrund. Aber es wurden bei der Umfrage auch negative Seiten aufgeführt: wunde/entzündete Brustwarzen (60,7 Prozent), Milchstau (39,3 Prozent) oder "zu wenig Milch" (38,2 Prozent). Die Hebamme ist bei Problemen für drei Viertel Ansprechpartnerin Nummer 1.

Auch heutzutage läuft das Füttern für zwei Drittel außerhalb der eigenen vier Wände nicht immer stressfrei ab: 39,2 Prozent ist das Stillen in der Öffentlichkeit unangenehm. "Im Rahmen der Umfrage haben wir zahlreiche Erfahrungsberichte von Müttern erhalten, die uns von unaufgeforderten, teilweise sehr übergriffigen Bemerkungen und Ratschlägen erzählten. Egal, ob es um das Stillen oder das Füttern mit dem Fläschchen geht - Mütter sind mit einem regelrechten 'Mumsplaining' konfrontiert", meinte Eline Strobl von MAM Baby Österreich.

Aber auch die rund zwölf Prozent der Mütter, die nie gestillt haben, stehen unter öffentlichem Druck, wie es mehrere Teilnehmerinnen der Erhebung ausdrückten, wie zum Beispiel: "Meine Erfahrung war die, dass die meisten das Flasche geben nicht akzeptieren konnten und das Nicht-Stillen als etwas Schlechtes für das Kind ansehen."

MAM ruft im Rahmen der Weltstillwoche 2022 zum "Still-In" auf. Mamas, Stillgruppen, Babytreffs und Co. in ganz Österreich sind eingeladen am 8. August 2022 ein Zeichen zu setzen, indem sie bewusst in der Öffentlichkeit ihr Baby füttern - egal ob mit Flasche oder Brust. Wer Teil der gemeinsamen Aktion sein will, kann sich unter weltstillwoche@himmelhoch.at anmelden.