Migration Behörden in Mexiko retteten 63 entführte Migranten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Migranten aus Mexiko sind oft der Willkür von Verbrechern ausgesetzt Foto: APA/AFP

M exikanische Behörden haben eigenen Angaben zufolge 63 Migranten gerettet, die im Nordwesten des Landes entführt wurden. Die Migranten seien in der Stadt Sonoyta an der Grenze zu den USA aufgefunden worden, erklärte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Sonora am späten Donnerstag (Ortszeit). Unter den Geretteten seien 13 Minderjährige gewesen, hieß es. Im Rahmen der Aktion, an der Soldaten und Polizisten beteiligt waren, wurden keine Festnahmen gemeldet.