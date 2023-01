Bei Anstellung Lehrer müssen Anti-Missbrauchs-Erklärung abgeben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bei Verbindung mit Sexualstraftaten Entlassung für Lehrer Foto: APA/dpa

L ehrerinnen und Lehrer müssen künftig bei ihrer Anstellung eine Erklärung unterzeichnen, dass sie in keiner Weise mit Sexualstraftaten in Verbindung gebracht werden können. Das kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Samstag in einer Aussendung an. Sollte sich herausstellen, dass es sich dabei um eine Falschangabe handelt, könne die betreffende Person dienstrechtlich mit sofortiger Wirkung entlassen werden.