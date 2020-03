Autofahrer hatten in den Morgenstunden den Wagen des 28-Jährigen auf einer Böschung neben der Fahrbahn bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden zunächst das leere Auto und suchten deshalb die Umgebung ab. Dabei fanden sie hinter der Leitschiene in einem Graben die Leiche des Oberösterreichers. Da sich wenig später ein slowenischer Lkw-Lenker meldete, der in diesem Bereich einen Wildunfall anzeigte, ist davon auszugehen, dass der 28-Jährige nach dem Unfall ausgestiegen und vom Schwerfahrzeug erfasst worden ist.

Der 28-Jährige hatte bereits Stunden vor dem tödlichen Unfall im Tauerntunnel in Fahrtrichtung Süden einen Auffahrunfall verursacht, war aber ohne stehen zu bleiben davongefahren. Rund eine halbe Stunde später fiel das Auto des Oberösterreichers erneut auf: Er dürfte in Zederhaus auf der Fahrbahn gewendet haben und war als Geisterfahrer Richtung Salzburg unterwegs. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.