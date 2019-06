Spaniens Ex-Teamspieler Reyes tot .

Der frühere spanische Fußball-Nationalspieler Jose Antonio Reyes ist im Alter von 35 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das gab sein Ex-Club FC Sevilla am Samstag bekannt. Der tödliche Unfall hatte sich laut spanischen Medienangaben am Samstag in der Früh in Reyes' Heimatstadt Utrera in der Nähe von Sevilla ereignet.