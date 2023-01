Belgien Verletzte nach Messerangriff in Brüssel aus Spital entlassen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kein Hinweis auf ein extremistisches oder terroristisches Motiv Foto: APA/dpa

N ach dem Messerangriff in unmittelbarer Nähe der EU-Kommission in Brüssel sind alle drei Verletzten aus dem Spital entlassen worden. Der mutmaßliche Täter wird wegen Verdacht des versuchten Mordes einem Untersuchungsrichter vorgeführt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit Der Verdächtige sei 30 Jahre alt. Er soll am Montag laut Staatsanwaltschaft drei Menschen mit einem Messer in einer U-Bahn angegriffen haben, die zur Feierabendzeit in eine belebte Station einfuhr.