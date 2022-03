Israeli Tomer Gardi gewinnt Preis der Leipziger Buchmesse

Der in Israel geborene Autor Tomer Gardi hat den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 in der Kategorie Belletristik gewonnen. Er wurde am Donnerstag für seinen Künstler- und Reiseroman "Eine runde Sache" ausgezeichnet. Der Buchpreis-Gewinn ist mit 15.000 Euro dotiert. Dabei galt Gardis Buch eigentlich als Überraschung auf der Nominiertenliste.

