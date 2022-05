Berg Mottarone Ein Jahr seit Seilbahnunglück: Gedenkzeremonie in Italien

A m Montag wird in der norditalienischen Gemeinde Stresa am Lago Maggiore des großen Seilbahnunglücks am Berg Mottarone vor einem Jahr gedacht, bei dem 14 Menschen ums Leben gekommen sind. Enthüllt wird eine schlichte Gedenktafel aus Stein mit der Inschrift "Zum ewigen Gedenken" und den Namen der Opfer. Die Tafel befindet sich genau dort, wo die Kabine Nummer 3 ihre rasante Fahrt beendet hatte. Der Tag beginnt mit einer Messe zum Gedenken an die Toten.