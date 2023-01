Bergrettungseinsatz 62-jähriger Kärntner bei Lawinenabgang getötet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Unglücksstelle nach dem Lawinenabgang am Tschanek Foto: APA/LPD KÄRNTEN

E in 62-jähriger Kärntner ist am Samstag bei einem Lawinenabgang am Tschanek (Bezirk Spittal an der Drau) ums Leben gekommen. Der Mann war am Nachmittag zu einer Skitour aufgebrochen, aber nicht mehr nach Hause gekommen, weshalb eine Suchaktion eingeleitet wurde. Alpinpolizei und Bergretter fanden den Toten schließlich am Sonntagvormittag unter den Schneemassen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.