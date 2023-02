Erdrutsch Bergung der Leichen nach Felssturz in Steyr im Gang

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Leichen konnten sechs Tage lang nicht geborgen werden Foto: APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

S echs Tage nach einem Felssturz in Steyr, bei dem zwei Baggerfahrer getötet worden sind, wurde am Dienstag versucht, die Leichen der Arbeiter zu bergen. Das soll über einen neu angelegten Weg geschehen, das Gelände sei mittlerweile so weit abgesichert, dass man den Versuch wage, hieß es bei der Stadt zu Mittag.