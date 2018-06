Rekordandrang bei den drei Volksanwälten im vergangenen Jahr: 20.097 BürgerInnen von Österreichs Behörden ungerecht behandelt gefühlt. Das bedeutet eine erneute Zunahme der Beschwerden bei der Kontrolle der öffentlichen Verwaltung. Das geht aus dem Bericht der Volksanwaltschaft hervor, der der NÖN vorliegt.

Im Jahr 2016 hatten sich rund 18.500 Bürger mit ihren Behördenproblemen an die Volksanwaltschaft gewandt. In 80 Prozent der Fälle (10.333 mal) wurde ein Prüfverfahren eingeleitet. Im Fokus stand das Innenressort. Denn 42,3% aller Verfahren, exakt waren es 3026, fielen in den Bereich der inneren Sicherheit aufgrund der hohen Anzahl asylrechtlicher Beschwerden.

Viele Fälle wegen Problemen mit dem Arbeitsmarktservice

Die zweitmeisten Prüfverfahren gab es 2017 wegen Problemen beim Arbeitsmarktservice (AMS), bei der Pflegeeinstufung oder bei der Auszahlung von Pensionen im Sozialwesen. Davon war praktisch jeder fünfte Fall betroffen (21,5 Prozent). Dahinter folgte die Justiz (13,4%) mit Schwierigkeiten durch lange Gerichtsverfahren, in Verfahren der Staatsanwaltschaft oder im Strafvollzug, wie der Bericht der Volksanwaltschaft zeigt.

Von den eingeleiteten Prüfverfahren betrafen 7155 Fälle die Bundesbehörden. Das war eine weitere Steigerung um 17 Prozent. Durchschnittlich langten in der Volksanwaltschaft 82 Beschwerden pro Arbeitstag ein. 1554 BürgerInnen nutzten 234 Sprechtage, um ihre Anliegen persönlich bei den Volksanwälten Gertrude Brinek, Peter Fichtenbauer und Günther Kräuter vorzubringen.

Acht Prozent der Beschwerden betrafen die Polizei

Im Innenressort betrafen rund acht Prozent der Fälle der Volksanwaltschaft die Polizei. Außerdem ging es um Anliegen des Melderechtes (ein Prozent). Weitere Beschwerden betrafen das Wahlrecht, Passrecht, Dienstrecht und Waffenrecht.

Die Beschwerden über die Dauer von Asylverfahren sind gegenüber 2016 gestiegen. Die Volksanwaltschaft beschäftigte sich mit mehr als 2400 Asylwerbern und deren Verfahrensdauer. Das Innenministerium geht laut Bericht davon aus, dass der Rückstau unerledigter Asylanträge bis Mitte dieses Jahres abgearbeitet werden kann. Ob das tatsächlich der Fall ist, gilt inzwischen als extrem fraglich.