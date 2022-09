Tennis Berrettini und Ruud Viertelfinalgegner bei US Open

Foto: APA/dpa

M atteo Berrettini und Casper Ruud haben als erste Spieler das Viertelfinale der diesjährigen US Open im Tennis in New York erreicht und treffen dort im direkten Duell aufeinander. Der als Nummer 13 gesetzte Italiener Berrettini gewann am Sonntag den Fünf-Satz-Krimi gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6,7:6(2),6:3,4:6,6:2. Der Weltranglistensiebente Ruud besiegte den Franzosen Courentin Moutet mit 6:1,6:2,6:7(4),6:2.