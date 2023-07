Besonderer Erfolg McIlroy schreibt Golf-Geschichte mit Sieg in Schottland

Der Nordire gewann durch ein starkes Finish Foto: APA/dpa

G olf-Star Rory McIlroy hat einen besonderen Sieg in der Geschichte seines Sports gefeiert. Der 34-jährige Nordire schaffte es als erster Spieler, die Open-Turniere in Schottland, Irland und England zu gewinnen. Dank zwei Birdies auf den beiden Schlusslöchern der Scottish Open zog die neue Nummer zwei der Weltrangliste am Sonntag noch am Schotten Robert MacIntyre vorbei und holte sich mit 15 Schlägen unter Par noch den Sieg auf dem Platz des Renaissance Clubs in North Berwick.

Die British Open hatte McIlroy 2014 gewonnen, die Irish Open 2016. Ab kommenden Donnerstag finden die 151. British Open auf dem Royal Liverpool Golf Club statt, mit dabei ist auch Sepp Straka.