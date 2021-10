"Sisis erste 'schene Leich' führt in die Nationalbibliothek und zu einem kostbaren Geheimnis, das Leben kostet. Ein Kriminalfall, wie er sich 1865 zugetragen haben könnte", heißt es in der Verlagsankündigung. Brezina, der mit seinen in viele Sprachen übersetzten Kinderbuchserien Millionenauflagen erzielte und seit einigen Jahren auch für ein erwachsenen Zielpublikum schreibt, habe sich für sein neues Buch in intensive historische Recherchen vertieft, wurde versichert. "Es gibt Aussagen, sie (Sisi, Anm.) hätte ihr ganzes Potenzial kaum genutzt. In meinem Roman tut sie es", wird der Autor zitiert.

(S E R V I C E - "Sisis schöne Leichen" von Thomas Brezina, Verlag edition a, 320 Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-99001-542-1)