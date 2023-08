Radsport Bestzeit für Downhill-Ass Höll in WM-Qualifikation

Valentina Höll will ihr Regenbogentrikot behalten Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ownhill-Weltmeisterin Valentina Höll hat mit Bestzeit in der Qualifikation zum WM-Auftakt ein klares Statement abgegeben. In der Vorausscheidung für das Rennen am Samstag war die mit ihrem Antreten fix qualifizierte Tirolerin in fünf Minuten Fahrzeit um 5,83 Sek. schneller als die zweitplatzierte Britin Tahnee Seagrave. Andreas Kolb landete als Zweiter 0,78 Sek. hinter Titelverteidiger Loic Bruni (FRA). Auch für den Steirer scheint eine Medaille in Schottland in Griffweite.

Höll verteidigt in Fort William ihren WM-Titel von 2021 und das begehrte Regenbogentrikot. "Ich weiß, wie gut es sich anfühlt, das Rainbow-Jersey (Regenbogentrikot) zu tragen und ich bin noch nicht ready, es wegzugeben. Ich werde alles machen, damit ich es anbehalte", kündigte die 21-Jährige an. Im Vergleich zu früher sei sie "ziemlich entspannt" und spüre keinen Erwartungsdruck von außen. Mit der Deutschen Nina Hoffmann (Sturz auf Kopf) und der Britin Rachel Atherton (ausgerenkte Schulter) stürzten zwei Medaillenanwärterinnen im Donnerstag-Training schmerzhaft und hatten in der Qualifikation beträchtlichen Rückstand.