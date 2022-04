Sobotka reist nächste Woche nach Rom: Treffen mit Mattarella

Werbung

Am Montag ist ein Treffen mit dem italienischen Staatschef Sergio Mattarella geplant. Gespräche sind auch mit den italienischen Parlamentspräsidenten Maria Elisabetta Alberti Casellati und Roberto Fico, sowie mit Innenministerin Luciana Lamorgese vorgesehen, teilte die österreichische Botschaft in Rom am Mittwoch mit.

Der Ukraine-Konflikt, europäische und bilaterale Themen werden voraussichtlich im Mittelpunkt des Treffens stehen. Sobotka war zuletzt im Jänner 2020 in Rom zu einem Treffen mit den italienischen Parlamentspräsidenten gereist.

Fico erwiderte den Besuch im Mai 2021. In einem APA-Gespräch sagte der Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung befragt zu den politischen Turbulenzen infolge der Ibiza-Affäre, dass sich die österreichischen politischen Verhältnisse "den italienischen angenähert haben". Der Unterschied bestehe aber darin, dass es in Italien keine häufigen Neuwahlen gebe. "Ja, die Regierung kann wechseln, aber wir arbeiten, wir arbeiten kontinuierlich", so Fico mit Blick auf die Mitte 2023 auslaufende italienische Legislaturperiode.