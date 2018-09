Mazedonien-Referendum wohl ungültig .

Das Referendum in Mazedonien am Sonntag über eine Änderung des Landesnamens in "Nord-Mazedonien" ist wegen mangelnder Beteiligung offenbar nicht gültig. Allerdings war das Votum ohnehin nicht bindend, sondern nur "beratend". Der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev bezeichnete das Referendum als Erfolg. Die "riesige Mehrheit" habe für die Mitgliedschaft des Landes in der NATO und EU gestimmt.