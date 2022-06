Betreuungsangebot Die "Awareness-Teams" kehren auf die Wiener Plätze zurück

AN APA / NÖN.at

Der Donaukanal ist eine beliebte Freizeitmeile Foto: APA/THEMENBILD

D ie Stadt Wien wird auch in diesem Sommer wieder öffentliche Plätze mit sogenannten "Awareness-Teams" betreuen. Das Angebot wird es an stark frequentierten Orte geben, an denen sich viele - vorwiegend jüngere - Menschen treffen. Die Ansprechpartner werden am Karlsplatz bzw. im Resselpark oder am Donaukanal zur Verfügung stehen. Sie sollen bei Konflikten vermitteln, bei Bedarf auch werden auch Hygieneprodukte verteilt bzw. Müllsäcke zur Verfügung gestellt.