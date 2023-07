Sichtung bei Suche nach Löwin im Süden von Berlin

Augenzeugen wollen das Tier zunächst in der brandenburgischen Gemeinde Kleinmachnow gesehen haben. Die Polizei bestätigte später, dass es sich bei dem Wildtier ersten Einschätzungen nach tatsächlich um eine Löwin handeln soll.

Unklar war noch, woher das Wildtier gekommen sein könnte. Die Beamten nahmen deshalb Ermittlungen zur Herkunft auf. Aktuell vermisse jedoch kein Tierpark oder Zoo, keine Tierschutzeinrichtung und kein Zirkus ein solches Tier, hieß es.

In Kleinmachnow waren bereits in der Nacht Hubschrauber im Einsatz, auch im Laufe des Tages kam es zu einem weiteren Flug. "Wir sind mit massiven Kräften vor Ort zum Schutz der Bevölkerung", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Vormittag. Die Polizei rief die Menschen dazu auf, achtsam zu sein und etwa Spaziergänge in Wäldern zu vermeiden. Eine Ausgangssperre gebe es aber nicht, hieß es. Polizisten sind auch in der nahe gelegenen Kleinstadt Teltow unterwegs.

Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, es seien eine Tierärztin und zwei Jäger mit Waffen mit vor Ort. Wenn man das Tier finde, werde entschieden, ob man mit Betäubung arbeite oder es erschießen müsse. Die Suche nach dem Raubtier sei eine große Herausforderung.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben durch Zeugen von dem Wildtier erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, die beispielsweise zeigten, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Die Aufnahme wurde von der Exekutive als glaubwürdig eingestuft.