35-jähriger Steirer bei Skitour tödlich verunglückt .

Ein 35-jähriger Steirer ist am Sonntag bei einer Skitour auf den Kalbling bei Admont (Bezirk Liezen) tödlich verunglückt. Laut Polizei dürfte der Mann beim Queren einer Schneeflanke gegen 9.15 Uhr den Halt verloren, zunächst 200 Meter abgerutscht und dann 100 Meter über Felsen gestürzt sein. In der Hochschwabgruppe bei Turnau stürzte am Sonntag ebenfalls ein Mann ab. Er verletzte sich schwer.