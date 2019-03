Die folgenschwere Kollision auf der Bundesstraße 317 ereignete sich gegen 19.45 Uhr. Ein 51-jähriger Grazer war mit seinem Pkw aus Scheifling kommend in Richtung Judenburg unterwegs. In seinem Auto befanden sich auch seine beiden Kinder, neun und 16 Jahre, sowie sein 18-jähriger Neffe. Zur selben Zeit befuhr ein 40-jähriger Judenburger die gleiche Strecke in die entgegengesetzte Richtung. Laut Polizei kam es im Bereich einer übersichtlichen Geraden auf Höhe Straßenkilometer D-3,6 aus vorerst unbekannter Ursache zu dem Frontalzusammenstoß.

Die beiden Fahrzeuglenker wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt und erlitten durch die Wucht des Zusammenstoßes tödliche Verletzungen. Die drei Insassen des 51-Jährigen wurden teils schwer verletzt und nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit zwei ÖAMTC-Hubschraubern in das Landeskrankenhaus Graz sowie mit dem Notarztwagen in das Landeskrankenhaus Leoben eingeliefert.