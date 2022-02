OÖ VP-Gemeinderat soll Corona-Zertifikat erschlichen haben

Ein ÖVP-Gemeinderat aus dem Bezirk Vöcklabruck dürfte sich mit dem positiven Gurgeltest eines Bekannten ein Genesungszertifikat erschlichen haben. Er sowie vier Familienangehörige und ein Bekannter kamen angeblich so zu einem derartigen Nachweis. Die ÖVP Oberösterreich, die aus der "Kronen Zeitung" am Mittwoch von dem Verdacht erfuhr, recherchierte am Nachmittag noch in der Causa. Mit dem Beschuldigten liefen Gespräche, hieß es aus der Landesparteizentrale in Linz.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at