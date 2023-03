Biathlet Eder starker Neunter in Östersund-Einzel

Werbung

Doll nutzte die Abwesenheit der Corona-erkrankten Top-Athleten rund um Norwegens Topstars Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö sowie Schwedens Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson zu einem fehlerfreien Rennen und seinem vierten Weltcupsieg. Zweiter wurde der 22-jährige Italiener Tommaso Giacomel vor Vetle Sjaastad Christiansen, der Norweger sicherte sich damit die Disziplinenkugel.

Eder schaffte unterdessen seinen dritten Top-Ten-Platz in dieser Weltcup-Saison (ohne Staffelbewerbe). Zweitbester Österreicher war David Komatz mit zwei Fehlern am Schießstand als 27. (+4:27,8). Dominic Unterweger wurde 49. (+5:51,7/3), Harald Lemmerer 53. (+6:21,3/3).

Bei den Frauen torpedierte die Tirolerin Lisa Hauser eine starke Laufleistung über 15 km mit fünf Schießfehlern. Die 29-Jährige blieb bei einem Rückstand von 5:28,0 Min. auf Wierer als 46. ohne Weltcuppunkte. Dafür setzten sich ihre Teamkolleginnen Zdouc (+3:25,6), die fehlerfrei schoss, und Tamara Steiner (+3:34,6/1) als 18. und 21. in Szene. Weltcup-Punkte gab es in der ÖSV-Equipe auch noch für Anna Juppe als 36. (5:01,3/3). Anna Gandler (+6:08,0/4) belegte lediglich Position 59.

Vittozzi sicherte sich nach drei Bewerben vor Julia Simon den Einzel-Weltcup. Die französische Weltcup-Führende kam mit zwei Schießfehlern auf Platz vier (+1:49,5). Rang drei ging an die Deutsche Denise Hermann-Wick (1/+1:38,8). Am Samstag stehen die Staffelbewerbe in Östersund auf dem Programm, am Sonntag die Massenstartrennen.