Eder Neunter in Antholz-Verfolgung, Hauser Elfte .

Bei der nächsten Solo-Show von Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö hat Simon Eder sein Top-Ten-Resultat gehalten. Der 39-jährige Routinier landete in der Verfolgung von Antholz am Samstag vom achten Startplatz aus auf Rang neun. Bö feierte überlegen 40,2 Sekunden vor seinem norwegischen Landsmann Sturla Holm Laegreid den elften Saisonsieg, den sechsten in Serie. Bei den Frauen wurde Lisa Hauser Elfte, drei Strafrunden verhinderten bei der Vizeweltmeisterin aus Tirol mehr.