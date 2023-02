Biathlon Felix Leitner verpasst nach nicht ausreichendem Aufbau WM

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

WM ohne Felix Leitner Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

B iathlet Felix Leitner ist nicht mehr rechtzeitig zur WM in Form gekommen. Der Tiroler sagte seine Teilnahme an den am Mittwoch mit der Mixed-Staffel beginnenden Titelkämpfen in Oberhof kurz vor der Anreise ab, wie der ÖSV bekanntgab. Leitner hatte nach schlechten Ergebnissen und einer zwischenzeitlichen Erkrankung zuletzt auch schon im Weltcup gefehlt. Ein versuchter Neuaufbau gelang dem 26-Jährigen zum Saisonhöhepunkt nicht mehr.