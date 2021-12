Hauser/Leitner gewinnen World Team Challenge in Ruhpolding

Lisa Hauser und Felix Leitner haben sich am Dienstagabend über einen Prestigeerfolg freuen dürfen. Das österreichische Biathlon-Mixed-Duo setzte sich bei der nach Ruhpolding verlegten World Team Challenge nach einem Massenstartbewerb und anschließender Verfolgung bei sehr schwierigen Bedingungen aufgrund von starkem Regen am Ende souverän durch. Rang zwei ging an Jewgenia Burtasowa/Matwej Elisejew (RUS/+56,8 Sekunden), Dritte wurden Marketa Davidova/Michal Krcmar (CZE/+59,7).