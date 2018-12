Am Nachmittag zogen auf der Hochebene von Pokljuka in Slowenien dichte Schwaden auf, die Jury musste nach kurzem Zuwarten kapitulieren. Die Bedingungen am Schießstand hätten einen regulären Ablauf des 20-km-Bewerbs unmöglich gemacht, hieß es. Das Rennen soll am Donnerstag ab 10.15 Uhr vor dem Damen-Einzelbewerb über 15 km (14.15 Uhr) nachgeholt werden.