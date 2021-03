Lisa Hauser in Verfolgung von Nove Mesto Siebente .

Biathletin Lisa Hauser hat am Samstag in der Weltcup-Verfolgung von Nove Mesto vom 13. Startplatz aus mit zwei Strafrunden Rang sieben belegt. Den Sieg sicherte sich zum bereits zwölften Mal in diesem Winter die Norwegerin Tiril Eckhoff, die in Tschechien auch schon den Sprint für sich entschieden hatte. Damit wird Eckhoff mit großer Wahrscheinlichkeit den Gesamtweltcup gewinnen, drei Rennen stehen noch aus, allerdings gibt es vier Streichergebnisse zu berücksichtigen.