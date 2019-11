ÖSV-Mixed-Staffel beim Weltcup-Auftakt gute Fünfte .

Die österreichische Mixed-Staffel mit Julia Schwaiger, Katharina Innerhofer, Felix Leitner und Dominik Landertinger hat zum Auftakt der Biathlon-Weltcup-Saison am Samstag in Östersund Rang fünf erreicht. Damit egalisierte das Quartett das bisher beste ÖSV-Abschneiden in dieser Disziplin. Im Single-Mixed kamen Lisa Hauser und Julian Eberhard hingegen nicht über Rang elf hinaus.