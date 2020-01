Dritter wurde der Deutsche Johannes Kühn, der wie Jacquelin einmal in die Strafrunde musste. Eder hatte mit ebenfalls einem Fehler fast zwei Minuten Rückstand, auf die Top Ten fehlte dem Salzburger eine halbe Minute. Julian Eberhard (4) und Felix Leitner (3) kamen nicht einmal unter die Top 35.

Mit der Staffel am Samstag und dem Massenstart am Sonntag bekommen die ÖSV-Asse in Oberhof zwei Möglichkeiten zur Wiedergutmachung. Der in diesem Winter weit hinterherlaufende Dominik Landertinger fehlt in Deutschland wegen Bandscheibenproblemen.

Fourcade feierte mit klar bester Laufzeit 25,5 Sekunden vor Jacquelin seinen zweiten Saisonerfolg nach jenem im Einzel von Östersund. Für den siebenfachen Weltcupgesamtsieger war es der bereits 74. Erfolg.