Biden in Irland auch auf persönlicher Spurensuche

Vorfahren des Präsidenten wanderten einst von Irland in die USA aus. Biden besucht daher in Irland mehrere Orte, aus denen seine Vorfahren stammten.

Am Mittwoch hatte Biden die nordirische Hauptstadt Belfast besucht und dort eine Rede gehalten zum Abschluss des Karfreitagsabkommens in Nordirland vor 25 Jahren. Das Abkommen von 1998 beendete den jahrzehntelangen blutigen Konflikt zwischen mehrheitlich katholischen Befürwortern der Vereinigung beider Teile Irlands und den überwiegend protestantischen Anhängern der Union Nordirlands mit Großbritannien. Biden appellierte unter anderem an die Menschen in der früheren Unruheregion, den Frieden zu wahren und das Wirtschaftspotenzial der Provinz auszuschöpfen.