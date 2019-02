Entminungsdienst barg über 35 Tonnen Kriegsmaterial .

Der Entminungsdienst des Bundesheeres hat im vergangenen Jahr bei 1.104 Einsätzen in ganz Österreich 35,3 Tonnen Kriegsmaterial geborgen, darunter etwa Infanteriemunition, Handgranaten und Fliegerbomben. Allein aus Gewässern wurden rund 9,7 Tonnen Kriegsgerät geborgen, berichtete das Verteidigungsministerium am Donnerstag in einer Aussendung.