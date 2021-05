3.200 Anrufe beim Rauchfrei Telefon im Corona-Jahr 2020 .

Die Angebote rund um das Rauchfrei Telefon waren im Vorjahr in der Coronakrise besonders gefragt. 3.195 Personen nahmen im Jahr 2020 die telefonische Beratung in Anspruch (0800 810 013). Die Seite www.rauchfrei.at zählte zudem insgesamt 152.000 Besucher. Das sind im Schnitt 800 am Tag - mit der höchsten Zugriffsrate am 25. März, eine Woche nach Beginn des ersten Lockdowns, teilte die Gesundheitskasse ÖGK am Dienstag anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai mit.