Kunst Bild von Joan MItchell könnte 35 Mio. Dollar erlösen

Joan Mitchell: "Untitled", ca. 1959 Foto: APA/dpa

Werbung

E in Werk der US-Künstlerin Joan Mitchell (1925-1992) könnte bei den traditionellen Herbstauktionen in New York in diesem Jahr um die 35 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) einbringen. Das sei eine der höchsten Vorab-Schätzungen der Auktionsgeschichte für ein Bild einer weiblichen Künstlerin, hieß es von den Experten des Auktionshauses Christie's. Das etwa 1959 entstandene abstrakte Bild "Untitled" solle am 9. November versteigert werden.