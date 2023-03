Tennis Billie Jean King Cup: ÖTV-Frauen in Bestbesetzung gegen USA

Österreichs Tennis-Frauen wollen sich in den USA teuer verkaufen Foto: APA/EVA MANHART

Ö sterreichs Tennis-Frauen reisen zum Showdown im Billie Jean King Cup bei Rekordsieger USA in Bestbesetzung an. In der Qualifikationsrunde für das Finalturnier wird das rot-weiß-rote Quintett von Julia Grabher (WTA-93.) angeführt. ÖTV-Teamkapitänin Marion Maruska nominierte am Freitag zudem Sinja Kraus (WTA-219.), Barbara Haas (WTA-468.), Tamira Paszek (WTA-528.) und Melanie Klaffner (WTA-912.). Österreich wird am 14./15. April in Delray Beach als klarer Außenseiter antreten.