Etappensieg und Gesamtführung für Tim Wellens .

Die vierte Etappe der BinckBank-Rad-Tour ist an Tim Wellens gegangen. Der Belgier aus dem Lotto-Soudal-Team setzte sich am Donnerstag auf heimatlichem Terrain auf den 96,20 km rund um Houffalize im Sprint vor dem zeitgleichen Schweizer Marc Hirschi (Sunweb) und seinem Landsmann Laurens De Plus (Jumbo/+5 Sek.) durch und übernahm die Gesamtführung.