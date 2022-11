Bis Ende 2023 befristet Regierung greift in Gewinne von Energiefirmen ein

Foto: APA/THEMENBILD

D ie Regierung schlägt deutliche Eingriffe in die Erlöse von Öl- und Gasfirmen aber auch von Stromerzeugern vor. Damit sollen zwei bis vier Milliarden Euro an Einnahmen generiert werden, die zur Unterstützung von Haushalten und Firmen zur Verfügung stehen sollen, kündigten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Freitag an. Bei Öl- und Gasfirmen soll ein Teil des Gewinns abgeschöpft werden, bei Stromerzeugern werden die Erlöse gedeckelt.