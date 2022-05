Donnerstag war bisher wärmster Tag des Jahres

Werbung

Der zweitwärmste Ort in Österreich war am Donnerstag das steirische Hartberg mit 31,6 Grad. Hier besteht die Messstation seit 1994 und es gab bisher viermal noch höhere Werte. Insgesamt erreichte das Thermometer an 26 Wetterstationen 30 Grad oder mehr. Ganz unter 30 Grad blieben die Messwerte nur in drei Bundesländern, nämlich in Oberösterreich, Vorarlberg und Salzburg.

Der höchstgelegene Ort mit mehr als 30 Grad - 30,5 exakt - war Dellach im Drautal auf 628 Metern Seehöhe. Am kühlsten war es auf dem Brunnenkogel in Tirol auf 3.437 Metern Seehöhe mit 5,8 Grad.