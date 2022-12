Einwöchige Visite Bischöfe loben bei Visite im Vatikan Gesprächsklima

Österreichs Bischöfe beginnen ihre jährliche Besuchswoche im Vatikan Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

F ür Österreichs Bischöfe hat am Montag ihre einwöchige Visite im Vatikan begonnen. Gleich zu Beginn des Gesprächsreigens, der in einem Treffen mit Papst Franziskus am Freitag gipfelt, lobten die Vertreter der römisch-katholischen Kirche das Gesprächsklima in Rom. Man habe den Eindruck, gehört zu werden, betonten sowohl der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, als auch Kardinal Christoph Schönborn vor Journalisten.