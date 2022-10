Österreich Bisher 72.000 Asyl-Anträge, Rekord an Ablehnungen

Asylanträge auf Rekordhoch Foto: APA/dpa-Zentralbild

Z wischen Jänner und September 2022 wurden in Österreich laut der am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Asylstatistik des Innenministeriums 71.885 Asylanträge gestellt, das sind fast drei Mal so viele wie in den ersten neun Monaten des Jahres 2021. Gleichzeitig meldet das Ressort Rekordwerte an abgelehnten und eingestellten Asylanträgen: Bei 40.299 Personen wurde kein Asyl gewährt oder das Verfahren wegen Rückkehr oder Weiterreise des Antragsstellers eingestellt.