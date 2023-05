Bludenz Patient drohte in Vorarlberger Spital mit Schreckschusswaffe

Der 24-Jährige drohte im Spital mit einer Schreckschusspistole. Foto: APA/THEMENBILD

E in Patient (24) hat in der Nacht auf Dienstag im Landeskrankenhaus Bludenz Spitalsangestellte mit einer Schreckschusspistole und einem Schlagstock bedroht. Das Personal floh gemeinsam mit einem weiteren Patienten aus dem Zimmer und versperrte die Türe von außen. In weiterer Folge flüchtete der 24-Jährige durch das Fenster und sprang auf ein vier Meter tiefer gelegenes Flachdach. Letztlich wurde er nach etwa drei Stunden in einem Wald vom Einsatzkommando Cobra gestellt.