Keine neuen Informationen zu Mord in Zell am See .

Auch am dritten Tag nach der tödlichen Bluttat in Zell am See, bei der eine 20-Jährige erschossen worden ist, hielt sich die Salzburger Polizei mit Informationen an die Öffentlichkeit zurück. "Die Ermittlungen werden weiterhin in alle Richtungen geführt", sagte Polizeisprecherin Verena Rainer. Auch diverse Medienberichte wurden nicht näher kommentiert.