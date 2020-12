Maier/Sammer bei Saisondebüt Weltcup-Zwölfte .

Österreichs Zweierbobs haben beim Einstieg in die Weltcupsaison die Top-Ten-Ränge verpasst. Benjamin Maier/Markus Sammer belegten am Samstag beim Heimweltcup in Innsbruck/Igls mit 1,37 Sekunden Rückstand Platz zwölf, Markus Treichl/Sebastian Mitterer kamen im 21er-Feld als 18. (+1,83) ins Ziel. Die beiden Schlitten hatten den Weltcup-Auftakt in Sigulda Corona-bedingt verpasst.