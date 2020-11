Beierl in Sigulda als Zweite erstmals auf Podest .

Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat am Samstag in Sigulda ihren ersten Podestplatz im Bob-Weltcup erreicht. Die 27-Jährige wurde in Lettland Zweite, nur 0,13 Sekunden hinter der Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka mit Bremserin Vanessa Mark. Beierl blieb mit Bremserin Jennifer Onasanya im zweiten Lauf mit den Deutschen zeitgleich. Rang drei unter nur neun Schlitten ging mit den 0,58 Sek. zurückgelegenen Kim Kalicki/Annabel Galander ebenfalls an Deutsche.